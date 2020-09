Martina dell’Ombra alla manifestazione per il no al taglio dei parlamentari: “Il Parlamento noi lo vogliamo grosso, anche raddoppiato” (Di sabato 19 settembre 2020) Dopo l’incursione alla Festa del Pd di Modena, la web star Martina Dell’Ombra, nome d’arte dell’attrice Federica Cacciola è stata alla manifestazione romana per il no al taglio dei parlamentari per il suo secondo servizio per il talk di approfondimento sulla politica e l’attualità ‘Accordi&Disaccordi’ condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione fissa di Marco Travaglio, in onda tutti i venerdì su Nove alle 22.45. ‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) nonché su sito (www.tvloft.it) e app di TvLoft. Nove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Dopo l’incursioneFesta del Pd di Modena, la web starDell’Ombra, nome d’arte dell’attrice Federica Cacciola è stataromana per il no aldeiper il suo secondo servizio per il talk di approfondimento sulla politica e l’attualità ‘Accordi&Disaccordi’ condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione fissa di Marco Travaglio, in onda tutti i venerdì su Nove alle 22.45. ‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibilesu Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) nonché su sito (www.tvloft.it) e app di TvLoft. Nove ...

ilfattovideo : Martina dell’Ombra alla manifestazione per il no al taglio dei parlamentari: “Il Parlamento noi lo vogliamo grosso,… - Noovyis : (Martina dell’Ombra alla manifestazione per il no al taglio dei parlamentari: “Il Parlamento noi lo vogliamo grosso… - jisoodinazareth : ha semplicemente copiato martina dell’ombra - GabryContessa : @CicoPapi1 @FiorellaMannoia hai ragione, troppa gente non sa distinguere. ricordo i primi video di martina dell'omb… - Artgiuliafoschi : @GooodbyeLenin @pama_dei @filippo_nesi @AttilioCotroneo @pietroraffa E' probabile siano del PD e fingano quel profi… -

Ultime Notizie dalla rete : Martina dell’Ombra Martina Dell’Ombra alla Festa del Pd di Modena: “Qui si svolge la ricostruzione storica di questa… Il Fatto Quotidiano