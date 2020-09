Marijuana nell’orto tra melanzane e pomodori: la scoperta alle porte di Roma (Di sabato 19 settembre 2020) I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo hanno tratto in arresto in flagranza di reato, al termine di una attività investigativa, un quarantenne di origini salernitane che nel terreno retrostante la propria abitazione nelle campagne di Capena aveva pensato bene di coltivare, occultate nell’orto, tra zucchine melanzane e pomodori, alcune piante di Marijuana. Grazie ad una irruzione nella villetta, i carabinieri del NOR hanno posto fine all’attività illecita, constatando che il “coltivatore illegale di droga” aveva occultato una parte dell’orto con una copertura di plastica nera, lasciando in bella mostra solo gli ortaggi. Al termine dell’irruzione è stato così arrestato anche per lo stupefacente rinvenuto nell’abitazione, già ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 settembre 2020) I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo hanno tratto in arresto in flagranza di reato, al termine di una attività investigativa, un quarantenne di origini salernitane che nel terreno retrostante la propria abitazione nelle campagne di Capena aveva pensato bene di coltivare, occultate nell’orto, tra zucchine, alcune piante di. Grazie ad una irruzione nella villetta, i carabinieri del NOR hanno posto fine all’attività illecita, constatando che il “coltivatore illegale di droga” aveva occultato una parte dell’orto con una copertura di plastica nera, lasciando in bella mostra solo gli ortaggi. Al termine dell’irruzione è stato così arrestato anche per lo stupefacente rinvenuto nell’abitazione, già ...

