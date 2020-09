Marcello Lippi | “Sono sicuro che una squadra bella da vedere sarà il Sassuolo”

Leggi su sportface

(Di sabato 19 settembre 2020) “Mi sbilancio: sonoche unadasarà ancora il Sassuolo. I giocatori di De Zerbi hanno automatismi consolidati, si divertono in campo e sono molto gratificati dalla manovra che dà loro la carica. Uno spettacolo, il Sassuolo, grazie anche all’atteggiamento coraggioso fin dall’impostazione dell’azione. Ma anche il Milan di Pioli promette bene. All’immediato inseguimento di Juve e Inter vedo però il Napoli”. Lo ha detto, ex ct della Nazionale italiana di calcio, in merito all’avvio del campionato italiano secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.