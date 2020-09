Mara Venier, la dedica al marito Nicola vent'anni dopo il primo incontro: 'La vera botta di c***' (Di sabato 19 settembre 2020) e il marito Nicola Carraro: la dedica a vent'anni dopo il primo incontro: 'La vera botta di c***'. La conduttrice ricorda il primo incontro c on il marito e approfitta per fargli un'autentica ... Leggi su leggo (Di sabato 19 settembre 2020) e ilCarraro: lail: 'Ladi'. La conduttrice ricorda ilc on ile approfitta per fargli un'autentica ...

smarmella_ : quando penso ai bangtan mi sento un po' come mara venier con achille lauro - houseoftaeh : Mai fatto in tutta la mia vita così tante odi a degli uomini come in questo primo mese da ami possiamo dirlo inseri… - Crawlingmyskin : Una imita Mara Venier e l’altra Simona ventura ?? #taleequaleshow - xinyourshadow : RT @giovanni_bread: Cioè raga ma Francesca è identica quando fa Mara Venier, io non so come faccia io la amo basta. #taleequaleshow - giovanni_bread : Cioè raga ma Francesca è identica quando fa Mara Venier, io non so come faccia io la amo basta. #taleequaleshow -