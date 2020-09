Manchester United | che tonfo! La prima della stagione è un incubo | sconfitta interna per 1-3

(Di sabato 19 settembre 2020) Un esordio da. Ilperde clamorosamente lapartita stagionale in Premier League:per 1-3 senza attenuanti per gli uomini di Solskjaer, che soccombono contro il Crystal Palace. Unica nota lieta il gol all’esordio per il nuovo acquisto Van De Beek, che al 74′ aveva accorciato le distanze dopo le due reti ospiti con Townsend e Zaha,che lo stesso Zaha facesse 1-3.L'articolo, cheLaè unper 1-3 CalcioWeb.

forumJuventus : [TS] Douglas Costa fuori dai piani di Pirlo? Il Manchester United continua a seguirlo ?? - CalcioWeb : #ManchesterUnited, che tonfo! La prima della stagione è un incubo: sconfitta interna per 1-3 - - Salahsfaction : Hahahahahha Manchester United mera lora - hutudole : Premier League:Manchester United ta sha kashi a hannun Crystal Palace da 3-1 - JohnEri12472070 : @Jay_RMA UCL final 2009 Manchester United 0- 2 Barcelona Messi - 1 goal Ronaldo - 0 goal -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Il secondo turno di Premier si è aperto con il 5-2 dell'Everton al WBA. Bene anche il Leeds, crolla in casa il Manchester United. Due vittorie su due per l'Everton di Ancelotti in questo avvio di Prem ...Dopo la sconfitta nell’amichevole con l’Aston Villa, anche la prima giornata di Premier League non porta il risultato sperato al Manchester United, che perde 1-3 con il Crystal Palace. Questo è un rec ...Dopo il rinvio della prima partita, il Manchester United esordisce perdendo inaspettatamente contro il Crystal Palace: il gol di Townsend e la doppietta di Zaha (primo gol su rigore) rendono inutile l ...