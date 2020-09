Manchester City, tegola per Aguero: rischia altri due mesi di stop (Di sabato 19 settembre 2020) L’attaccante del Manchester City, Sergio Aguero, rischia altri due mesi di stop a causa dei suoi problemi al ginocchio Sergio Aguero, attaccante del Manchester City, rischia altri due mesi di stop per i suoi problemi al ginocchio secondo quanto riportato da Manchester Evening News. Il giocatore si è sottoposto all’operazione chirurgica nel mese di giugno ma il ginocchio continua a tormentarlo ancora a distanza di tre mesi. Questa rappresenta per Pep Guardiola che deve studiarsi delle soluzioni alternative durante l’assenza di Aguero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) L’attaccante del, Sergioduedia causa dei suoi problemi al ginocchio Sergio, attaccante delduediper i suoi problemi al ginocchio secondo quanto riportato daEvening News. Il giocatore si è sottoposto all’operazione chirurgica nel mese di giugno ma il ginocchio continua a tormentarlo ancora a distanza di tre. Questa rappresenta per Pep Guardiola che deve studiarsi delle soluzioni alternative durante l’assenza di. Leggi su Calcionews24.com

VItOrHUg0fp : RT @DTransferencias: Manchester City empresta Arijanet Muric e Pablo Moreno ao Girona. - ItaSportPress : Manchester City, grana Aguero: rischia di stare fuori altri 2 mesi - - GabrielJesusBr9 : @ngedra E o Manchester City: - blueskriniar : (sotto suggerimento del mio ragazzo) sto vedendo all or nothing del Manchester City - vicsolid : @salpaladino Arriva Suarez! Dzeko al Manchester City per l’infortunio di Auguero -