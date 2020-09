Manchester City, Guardiola su Aguero: “Sarà a disposizione tra 1-2 mesi” (Di sabato 19 settembre 2020) “Sapevamo che l’infortunio era problematico. Non ha ancora fatto un allenamento con noi e Sergio non è un ragazzo che riacquista la condizione fisica in fretta. È fuori da molto tempo, quindi forse tra uno o due mesi sarà pronto“. Lo ha detto Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, sui tempi di recupero di Aguero dopo l’infortunio al ginocchio subito lo scorso 22 giugno nel match contro il Burnley. Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) “Sapevamo che l’infortunio era problematico. Non ha ancora fatto un allenamento con noi e Sergio non è un ragazzo che riacquista la condizione fisica in fretta. È fuori da molto tempo, quindi forse tra uno o due mesi sarà pronto“. Lo ha detto Pep, allenatore del, sui tempi di recupero didopo l’infortunio al ginocchio subito lo scorso 22 giugno nel match contro il Burnley.

