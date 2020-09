Manchester City, grana Aguero: rischia di stare fuori altri 2 mesi (Di sabato 19 settembre 2020) Il Manchester City potrebbe fare a meno del suo centravanti titolare per altri due mesi. Non arrivano buone notizie per quanto riguarda le condizioni fisiche di Sergio Aguero. A confermarlo, nel corso della conferenza stampa pre-match in vista della gara contro il Wolverhamtpon è stato Pep Guardiola, manager dei Citizens.Aguero: 2 mesi per mettersi in formacaption id="attachment 980563" align="alignnone" width="666" Aguero Guardiola (getty images)/captionNonostante sia tornato a correre e fare i primi passi col pallone, il rientro in campo di Sergio Aguero è ancora lontano. "Sapevamo che l’infortunio era problematico. Non ha ancora fatto un allenamento con noi", ha spiegato Guardiola sul Kun. "Sergio purtroppo non ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 settembre 2020) Ilpotrebbe fare a meno del suo centravanti titolare perdue. Non arrivano buone notizie per quanto riguarda le condizioni fisiche di Sergio. A confermarlo, nel corso della conferenza stampa pre-match in vista della gara contro il Wolverhamtpon è stato Pep Guardiola, manager dei Citizens.: 2per mettersi in formacaption id="attachment 980563" align="alignnone" width="666"Guardiola (getty images)/captionNonostante sia tornato a correre e fare i primi passi col pallone, il rientro in campo di Sergioè ancora lontano. "Sapevamo che l’infortunio era problematico. Non ha ancora fatto un allenamento con noi", ha spiegato Guardiola sul Kun. "Sergio purtroppo non ...

