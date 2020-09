Mamma Zaniolo | Ha pianto e pensava di smettere

AlviseRizzi : @RaiSport dopo un finale di tour cosi ci meritavamo proprio, nell'ordine, TG2 LIS, tutorial referendum, meteo e int… - Gio_Faber : D'altronde, perché parlare del #tour quando c'è la fondamentale intervista alla mamma di Zaniolo? #Raitour #Rai - isanen : @TamauPogi è maglia rosa, mentre la mamma di Zaniolo piange la rottura del menisco del figlio! #iononpagoilcanonerai - IlmsgitSport : Mamma Zaniolo: «Nicolò ha pianto, pensava di smettere» - ilmessaggeroit : Mamma Zaniolo: «Nicolò ha pianto, pensava di smettere» -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma Zaniolo

Il Messaggero

«Nicolò è molto carico e vorrebbe tornare in campo per dimostrare che nulla è cambiato. Però è anche il primo a capire che deve aspettare e a non voler anticipare i tempi, mentre dopo primo infortunio ...(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Sperava non fosse come è poi stato, in realtà ha subito scritto un messaggio 'papà mi sono rotto di nuovo il crociato, questa volta smetto'. Era disperato, perché comunque era ..."Sperava non fosse come è poi stato, in realtà ha subito scritto un messaggio 'papà mi sono rotto di nuovo il crociato, questa volta smetto'. Era disperato, perché comunque era la seconda volta e non ...