Maltempo, piogge torrenziali nel sud della Francia: 450mm in poche ore e devastanti esondazioni, una persona dispersa [FOTO e VIDEO] (Di sabato 19 settembre 2020) piogge torrenziali si sono abbattute sulla Linguadoca, regione nel sud della Francia, e una persona è considerata dispersa nel dipartimento del Gard, che si trova sotto allerta rossa. “Sono in corso accumuli eccezionali sul nord-est del Gard” e una “importante piena” in corso sul Gardon d’Anduze, scrive Météo France, precisando che si prevedono quantitativi cumulati tra 200 e 350mm sulla catena montuosa delle Cévennes. Le autorità dichiarano che in 12 ore a Valleraugue, nelle Cévennes, sono caduti 450mm di pioggia. Dalla notte scorsa al pomeriggio odierno, Météo France ha osservato: 321mm a Vigan (Gard), 227mm a Bassurels (Lozère), 152mm a Caylar (Hérault). In ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020)si sono abbattute sulla Linguadoca, regione nel sud, e unaè consideratanel dipartimento del Gard, che si trova sotto allerta rossa. “Sono in corso accumuli eccezionali sul nord-est del Gard” e una “importante piena” in corso sul Gardon d’Anduze, scrive Météo France, precisando che si prevedono quantitativi cumulati tra 200 e 350mm sulla catena montuosa delle Cévennes. Le autorità dichiarano che in 12 ore a Valleraugue, nelle Cévennes, sono cadutidi pioggia. Dalla notte scorsa al pomeriggio odierno, Météo France ha osservato: 321mm a Vigan (Gard), 227mm a Bassurels (Lozère), 152mm a Caylar (Hérault). In ...

Il dominio dell’anticiclone, messo in crisi solo sulle regioni meridionali per via dell’uragano mediterraneo che ha raggiunto la Grecia, resiste ancora sull’Italia, ma si va indebolendo per via di una ...

Dalla Valle d'Aosta, al Veneto, al Lazio. Le prime allerte per i temporali che arriveranno da domenica sera sono state diramate dallle varie Arpa locali. Lunedì metta Italia sarà sotto l'acqua e il pe ...

Meteo autunno 2020 – La stagione autunnale meteorologica ha fatto il suo ingresso con l’avvio del mese di settembre, ma sarà il 22 del mese che con l’equinozio d’autunno si decreterà l’inizio ufficial ...

