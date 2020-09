“Mai visto questo schifo!” Ezio Greggio&Co travolti dagli insulti Gli italiani si ribellano

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 19 settembre 2020) Non solo gli utenti ‘nip’ dei social, anche i nomi noti si sono indignati alla notizia dell’uscita del film di Enrico Vanzina sul lockdown. La pellicola è una commedia che si basa proprio sul lockdown che tutti noi abbiamo vissuto fra marzo e maggio in piena pandemia di CoronaVirus. I social non hanno accolto con piacere il film, la cui produzione è iniziata in sordina e senza dare nell’occhio. Anche perl’annuncio della sua uscita ha destato grande scalpore. Tra i protagonisti ci sonoGreggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni e Martina Stella. Ma il tema della pellicola ha destato più di una polemica. E sui social sono numerosi i commenti negativi. “Ma non vi vergognate neanche un po’?”, scrive un utente su Twitter. Un altro scrive: “#LockdownAllItaliana in effetti ...