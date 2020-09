M5S, scissione alle porte. Tutte le manovre degli scontenti: “I vertici la pagheranno cara” (Di sabato 19 settembre 2020) Il timore serpeggia nel governo e rimbalza nei gruppi parlamentari del M5S. Dove la guerra è aperta, Davide Casaleggio nel mirino. Lunedì potrebbe essere il punto di non ritorno per un Movimento “balcanizzato”. Fonti di governo grilline spiegano all’Adnkronos che due sono le possibili strade che si profilano all’orizzonte. Entrambe da incubo per la creatura di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Se il referendum sul taglio dei parlamentari dovesse confermare la “sforbiciata” dei seggi – portandoli dagli attuali 945 a 600 – in molti, nelle file del Movimento, potrebbero maturare la convinzione di essere giunti al game over. Quindi, di non avere un futuro al prossimo giro. E decidere di migrare al gruppo Misto, salutare il Movimento «con un vaffa», sintetizza la stessa fonte. E garantire il sostegno al governo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 settembre 2020) Il timore serpeggia nel governo e rimbalza nei gruppi parlamentari del M5S. Dove la guerra è aperta, Davide Casaleggio nel mirino. Lunedì potrebbe essere il punto di non ritorno per un Movimento “balcanizzato”. Fonti di governo grilline spiegano all’Adnkronos che due sono le possibili strade che si profilano all’orizzonte. Entrambe da incubo per la creatura di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Se il referendum sul taglio dei parlamentari dovesse confermare la “sforbiciata” dei seggi – portandoli dagli attuali 945 a 600 – in molti, nelle file del Movimento, potrebbero maturare la convinzione di essere giunti al game over. Quindi, di non avere un futuro al prossimo giro. E decidere di migrare al gruppo Misto, salutare il Movimento «con un vaffa», sintetizza la stessa fonte. E garantire il sostegno al governo ...

