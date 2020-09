L’Uragano Mediterraneo sferza la Grecia | venti fino a 180 Km h e 150mm di pioggia | blackout a Itaca e Zante FOTO e VIDEO

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 19 settembre 2020) Il potente Uraganoè approdato in, colpendo la zona occidentale del Paese. La tempesta, chiamata Ianos, ha colpito l’isola di Lefkada venerdì mattina, come spiega il servizio meteorologico nazionale ellenico, e si prevede che successivamente colpirà lacontinentale e la penisola del Peloponneso. Ianos stava viaggiando consostenuti di 100 km/h (62 mph) appena prima dell’approdo, il che lo rendeva l’equivalente di una forte tempesta tropicale nell’Atlantico. Al momento non ci sono fortunatamente segnalazioni di feriti o morti, ma questo uragano ha già causato svariati danni ai terreni e alle abitazioni. Alcune isole greche sono state colpite da inondazioni e interruzioni di corrente. L’Uragano proseguirà ora ...