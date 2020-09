Loredana Bertè, rivelazione shock: “Mi ha riempita di botte e mi ha violentata” (Di sabato 19 settembre 2020) Loredana Bertè sta per raggiungere un’importantissimo traguardo di vita. La cantante, una delle icone della musica italiana, spegne nella giornata di domani la bellezza di 70 candeline. A Verissimo vengono ripercorse le principali tappe della sua vita e, sull’adolescenza, rivela di aver subito una gravissima violenza: “Mi ha riempita di botte“. Loredana Bertè: la vigilia dei 70 70 anno di Loredana Bertè. 70 anni della sua musica, delle sue canzoni diventate immortali, della sua personalità eccentrica e multiforme, della sua profonda anima. Loredana Bertè si appresta a festeggiare questo importantissimo traguardo di vita concedendo un’intervista a Silvia Toffanin. Nel secondo appuntamento di Verissimo la cantante ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 settembre 2020)Bertè sta per raggiungere un’importantissimo traguardo di vita. La cantante, una delle icone della musica italiana, spegne nella giornata di domani la bellezza di 70 candeline. A Verissimo vengono ripercorse le principali tappe della sua vita e, sull’adolescenza, rivela di aver subito una gravissima violenza: “Mi hadi“.Bertè: la vigilia dei 70 70 anno diBertè. 70 anni della sua musica, delle sue canzoni diventate immortali, della sua personalità eccentrica e multiforme, della sua profonda anima.Bertè si appresta a festeggiare questo importantissimo traguardo di vita concedendo un’intervista a Silvia Toffanin. Nel secondo appuntamento di Verissimo la cantante ...

