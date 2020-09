Loredana Bertè, perché è finito male il matrimonio con Björn Borg (Di sabato 19 settembre 2020) Il matrimonio di Loredana Bertè con il tennista Björn Borg è finito in maniera rocambolesca, scopriamo il perché. Questo pomeriggio Loredana Bertè sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. La cantante parlerà della sua lunghissima carriera alla soglia dei 70 anni, ma anche di quelle vicissitudini che hanno segnato la sua vita privata. … L'articolo Loredana Bertè, perché è finito male il matrimonio con Björn Borg è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 19 settembre 2020) IldiBertè con il tennista Björnin maniera rocambolesca, scopriamo il perché. Questo pomeriggioBertè sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. La cantante parlerà della sua lunghissima carriera alla soglia dei 70 anni, ma anche di quelle vicissitudini che hanno segnato la sua vita privata. … L'articoloBertè, perché èilcon Björnè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

elisa3333333 : RT @neromalpelo: Siore e siori, semplicemente Loredana Bertè?? - zazoomblog : Mia Martini sorella Loredana Berté un legame particolare e intramontabile - #Martini #sorella #Loredana #Berté - BDionisi : RT @S_CheSpettacolo: [#MUSICA?] ? #LoredanaBertè festeggia i suoi 70 anni con #OneYearCelebrating, una festa lunga un anno! ? #SpettacoloCh… - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Loredana Bertè - Ninna nanna -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - Antonel75055407 : @50GENNY @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1… -