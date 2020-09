(Di sabato 19 settembre 2020) Milano, 19 set. (Adnkronos) - "Per l'ennesima volta Regioneha dovuto intervenire per sopperire alle mancanze dello Stato centrale. Oggi è stata la volta deicon più di 100 posti letto, dove lo Stato avrebbe dovuto inviare guanti, mascherine e tutti gli altri Dispositivi di Protezione Individuale previsti dalle normative per il regolare svolgimento delle operazioni di voto". Così Roberto Anelli, capogruppo dellaal Pirellone, in merito all'allestimento diinelle struttureere lombarde. "Tutto il materiale avrebbe dovuto essere distribuito dal Ministero degli Interni ma non è mai giunto a destinazione e così “mamma Regione” si è mossa ...

fattoquotidiano : Riciclaggio. Questo il nuovo titolo di reato che irrompe nell’inchiesta sul caso Lombardia Film Commission (Lfc) e… - Corriere : Ripercorsa la vicenda della Fondazione Lombardia film commission - Tg3web : Nuovi particolari emergono dall'inchiesta sulla Lombardia Film Commission. Ieri, interrogatorio fiume a Milano per… - ItalicaTestudo : @Nadia_hopppe1 @lunastorta13 @VotersItalia @Fiero70600786 @Priscil79855548 @ombrysan @doluccia16 @VivianaP1511… - TV7Benevento : Lombardia: Lega, 'seggi elettorali negli ospedali dimenticati dal Governo'... -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Lega

Milano, 19 set. (Adnkronos) - "Per l'ennesima volta Regione Lombardia ha dovuto intervenire per sopperire alle mancanze dello Stato centrale. Oggi è stata la volta dei seggi elettorali negli ospedali ...“Per l’ennesima volta Regione Lombardia ha dovuto intervenire per sopperire alle mancanze dello Stato centrale. Oggi è stata la volta dei seggi elettorali negli ospedali con più di 100 posti letto, do ...Anche regione Lombardia scende in campo per le piste ciclabili. Dopo i tanti interventi firmati dal comune - che sta spingendo sempre più verso la "rivoluzione green", anche per rispondere alle nuove ...