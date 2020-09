“Lo vedo già alle Olimpiadi”. Alex Zanardi, i medici riaccendono la speranza: reagisce agli stimoli (Di sabato 19 settembre 2020) “Io lo vedo già alle Olimpiadi”. Così il dottor Claudio Costa in un'intervista rilasciata a La Stampa ha alimentato la speranza su Alex Zanardi, che sta lottando ancora una volta dopo lo spaventoso incidente che circa tre mesi fa gli è quasi costato la vita. Il percorso di riabilitazione è lungo e difficile, ma i medici sono cautamente ottimisti: c'è speranza che possa riprendersi perché il campione paralimpico “sta reagendo agli stimoli visivi e sonori”. Accanto a Zanardi, che è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, ci sono sempre la moglie Daniela e il figlio Niccolò. “Ho visto miglioramenti - ha dichiarato il dottor Costa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) “Io logiàOlimpiadi”. Così il dottor Claudio Costa in un'intervista rilasciata a La Stampa ha alimentato lasu, che sta lottando ancora una volta dopo lo spaventoso incidente che circa tre mesi fa gli è quasi costato la vita. Il percorso di riabilitazione è lungo e difficile, ma isono cautamente ottimisti: c'èche possa riprendersi perché il campione paralimpico “sta reagendovisivi e sonori”. Accanto a, che è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, ci sono sempre la moglie Daniela e il figlio Niccolò. “Ho visto miglioramenti - ha dichiarato il dottor Costa ...

