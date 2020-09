Lo strano caso di Madrid: così sono riesplosi i contagi (Di sabato 19 settembre 2020) La Spagna è finita di nuovo nell’occhio del ciclone e Madrid rischia di diventare il nuovo epicentro europeo della pandemia di Covid. Da un paio di mesi a questa parte l’intero Paese deve fare i conti con un’impennata costante di nuovi casi quotidiani, accompagnati – e questo è il trend più preoccupante – da ricoveri … Lo strano caso di Madrid: così sono riesplosi i contagi InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 19 settembre 2020) La Spagna è finita di nuovo nell’occhio del ciclone erischia di diventare il nuovo epicentro europeo della pandemia di Covid. Da un paio di mesi a questa parte l’intero Paese deve fare i conti con un’impennata costante di nuovi casi quotidiani, accompagnati – e questo è il trend più preoccupante – da ricoveri … Lodi: cosìInsideOver.

serenobit : RT @AlessandraOdri: Proporrei di istituire una task force per studiare lo strano caso del #PD, che più perde e più governa, in barba alla… - TommyBrain : Orizzonte48:LO STRANO CASO ITALIA (il 'terzo' libro) - IacobellisT : Orizzonte48:LO STRANO CASO ITALIA (il 'terzo' libro) - TommyBrain : Orizzonte48:'LO STRANO CASO ITALIA' PRESENTAZIONE DEL 22 LUGLIO (Next Generation e condizionalità) - IacobellisT : Orizzonte48:'LO STRANO CASO ITALIA' PRESENTAZIONE DEL 22 LUGLIO (Next Generation e condizionalità) -

Ultime Notizie dalla rete : strano caso Lo strano caso di Oneta, 580 abitanti e quattro liste: ecco i candidati BergamoNews.it Calcio, Ospedaletti. coperta corta nel match di Coppa in casa del Pietra Ligure

Per uno strano scherzo del destino il percorso dell’Ospedaletti riparte proprio dall’ultimo match disputato il 23 febbraio scorso, prima dello stop ai campionati. Gli orange si erano imposti contro il ...

Scatta l'operazione referendum: nelle scuole-seggi arrivano gel detergente e nastri per i percorsi

I preparativi sono già cominciati. Con migliaia di litri di gel igienizzante consegnati nelle scuole e chilometri di nastro adesivo per indicare i percorsi da seguire. Ma con la fortuna, in qualche ca ...

Napoli Ponticelli. Nasconde la droga tra le piante di casa. Pusher 26enne arrestato

I carabinieri della stazione di Napoli Ponticelli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Antonio Gemito, 26enne del posto già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno notato un ...

Per uno strano scherzo del destino il percorso dell’Ospedaletti riparte proprio dall’ultimo match disputato il 23 febbraio scorso, prima dello stop ai campionati. Gli orange si erano imposti contro il ...I preparativi sono già cominciati. Con migliaia di litri di gel igienizzante consegnati nelle scuole e chilometri di nastro adesivo per indicare i percorsi da seguire. Ma con la fortuna, in qualche ca ...I carabinieri della stazione di Napoli Ponticelli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Antonio Gemito, 26enne del posto già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno notato un ...