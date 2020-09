Lo Stato esercita la prelazione | l’isola Gallinara resta ‘italiana’

Leggi su newsmondo

(Di sabato 19 settembre 2020) Liguria, l’isolaera stata venduta a un magnate ucraino per 20 milioni di euro circa (immobili inclusi). Loil diritto di. L’isola, venduta ad un magnate ucraino per dieci milioni di euro,italiana. Loha infatti deciso dire il diritto di. Si tratta di una riserva naturale e pochi chilometri dalla costa tra Albenga e Alassio. Liguria, l’isola‘italiana’. Era stata venduta a un magnate ucraino L’Isola( la mappa) per secoli è stata di proprietà della Chiesa, poi negli ultimi anni i proprietari sono stati uomini facoltosi che ...