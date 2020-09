Lo scontro sulla riapertura graduale degli stadi della Serie A

Leggi su agi

(Di sabato 19 settembre 2020) AGI - Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha convocato per questo pomeriggio alle 17.30 una riunione in videoconferenzaquestione. Parteciperanno i ministri Vincenzo Spadafora e Roberto Speranza e il presidenteConferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. Lo scopo è quello di fare chiarezzaquestione dopo che Veneto ed Emilia Romagna hanno pubblicato un'ordinanza che consente l'accesso agli spalti a un massimo di 1000 persone. E dopo che il presidenteLega diA Paolo Dal Pino ha denunciato una mancata comunicazione con il ministero. Il botta e risposta tra Del Pino e Spadafora "Come presidente posso dire che la ...