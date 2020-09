“Lo escludiamo”. Giallo di Caronia, parla l’avvocato della famiglia Mondello: la ‘scoperta’ su Gioele (Di sabato 19 settembre 2020) “Al momento tendiamo ad escludere quasi definitivamente l’ipotesi che il bimbo possa essere morto nell’incidente perché da indiscrezioni non ci sarebbero microfratture nel cranio del bimbo dopo i primi rilievi”. Sono le parole dell’avvocato Claudio Mondello legale di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre di Gioele, 4 anni, trovati poi morti nelle campagne di Caronia, in provincia di Messina. “Questi elementi – prosegue Mondello – insieme al fatto che non sono state trovate impronte di Gioele nel parabrezza e tracce di sangue con il Luminol ci fanno propendere per la tesi che il bimbo non sia morto durante l’incidente”. “Naturalmente si devono aspettare ulteriori esami sul cranio e accertamenti che ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 settembre 2020) “Al momento tendiamo ad escludere quasi definitivamente l’ipotesi che il bimbo possa essere morto nell’incidente perché da indiscrezioni non ci sarebbero microfratture nel cranio del bimbo dopo i primi rilievi”. Sono le parole dell’avvocato Claudiolegale di Daniele, marito di Viviana Parisi e padre di, 4 anni, trovati poi morti nelle campagne di, in provincia di Messina. “Questi elementi – prosegue– insieme al fatto che non sono state trovate impronte dinel parabrezza e tracce di sangue con il Luminol ci fanno propendere per la tesi che il bimbo non sia morto durante l’incidente”. “Naturalmente si devono aspettare ulteriori esami sul cranio e accertamenti che ...

