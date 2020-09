Liverpool scatenato: Klopp vuole Dembelé del Barcellona (Di sabato 19 settembre 2020) Non solo Thiago Alcantara, il Liverpool pensa anche a Ousmane Dembelé dal Barcellona. Dopo aver chiuso l'affare per il centrocampista ex Bayern Monaco, i Reds sembrano implacabili e vogliono rispondere agli aquisti delle rivali, Tottenham, Manchester City e Chelsea su tutte, con nuovi investimenti e nuovi calciatori.L'ultima idea sarebbe proprio quella dell'esterno francese, appena recuperato dal Barcellona dopo l'infortunio della passata stagione.Klopp vuole Dembelé al Liverpoolcaption id="attachment 744531" align="alignnone" width="402" Dembelé (getty images)/captionSecondo quanto riportato da Sport, Dembelé sarebbe entrato nel mirino del Liverpool su richiesta esplicita di Jurgen Klopp. L'allenatore tedesco degli inglesi ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 settembre 2020) Non solo Thiago Alcantara, ilpensa anche a Ousmane Dembelé dal. Dopo aver chiuso l'affare per il centrocampista ex Bayern Monaco, i Reds sembrano implacabili e vogliono rispondere agli aquisti delle rivali, Tottenham, Manchester City e Chelsea su tutte, con nuovi investimenti e nuovi calciatori.L'ultima idea sarebbe proprio quella dell'esterno francese, appena recuperato daldopo l'infortunio della passata stagione.Dembelé alcaption id="attachment 744531" align="alignnone" width="402" Dembelé (getty images)/captionSecondo quanto riportato da Sport, Dembelé sarebbe entrato nel mirino delsu richiesta esplicita di Jurgen. L'allenatore tedesco degli inglesi ...

ItaSportPress : Liverpool scatenato: Klopp vuole Dembelé del Barcellona - - Cucciolina96251 : RT @AffariDiCalcio: Liverpool scatenato ?? Secondo @SkySportsNews sarebbe vicino Diogo #Jota dal #Wolverhampton per 35 milioni di sterline ?? - Fprime86 : RT @AffariDiCalcio: Liverpool scatenato ?? Secondo @SkySportsNews sarebbe vicino Diogo #Jota dal #Wolverhampton per 35 milioni di sterline ?? - bornjuventino : RT @AffariDiCalcio: Liverpool scatenato ?? Secondo @SkySportsNews sarebbe vicino Diogo #Jota dal #Wolverhampton per 35 milioni di sterline ?? - Yuro_23 : RT @AffariDiCalcio: Liverpool scatenato ?? Secondo @SkySportsNews sarebbe vicino Diogo #Jota dal #Wolverhampton per 35 milioni di sterline ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool scatenato Liverpool scatenato: Klopp vuole Dembelé del Barcellona ItaSportPress Liverpool, altro colpo di mercato: dopo Thiago Alcantara i Reds prendono Diogo Jota dei Wolves

Liverpool scatenato sul mercato. Dopo l’arrivo di Thiago Alcantara, preso dal Bayern Monaco per 30 milioni di euro, i campioni d’Inghilterra stanno per chiudere la trattativa con il Wolverhampton per ...

Premier League, Fulham-Arsenal 0-3: Gunners scatenati

Tutto nel segno dell’Arsenal: il primo gol della Premier 2020-2021 (Lacazette, al 9’), il primo ammonito (Aubameyang, fallo non intenzionale), la prima rete del difensore brasiliano Gabriel Magalhaes, ...

Liverpool-Leeds 4-3: Salah scatenato, tripletta e vittoria

Esordio di campionato ad alta intensità fra Liverpool e Leeds: una pioggia di gol porta i Reds a vincere 4-3, grazie soprattutto alla tripletta di Mohammed Salah L’incontro Liverpool-Leeds ha dato sic ...

Liverpool scatenato sul mercato. Dopo l’arrivo di Thiago Alcantara, preso dal Bayern Monaco per 30 milioni di euro, i campioni d’Inghilterra stanno per chiudere la trattativa con il Wolverhampton per ...Tutto nel segno dell’Arsenal: il primo gol della Premier 2020-2021 (Lacazette, al 9’), il primo ammonito (Aubameyang, fallo non intenzionale), la prima rete del difensore brasiliano Gabriel Magalhaes, ...Esordio di campionato ad alta intensità fra Liverpool e Leeds: una pioggia di gol porta i Reds a vincere 4-3, grazie soprattutto alla tripletta di Mohammed Salah L’incontro Liverpool-Leeds ha dato sic ...