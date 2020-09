Liverpool prende portoghese Diogo Jota per 50 milioni (Di sabato 19 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 19 SET - Il Liverpool ha acquistato dai Wolves l'attaccante 23enne portoghese Diogo Jota, investendo quasi 45 milioni di euro che salirebbero fino al tetto dei 50 con i bonus. Una parte ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 19 SET - Ilha acquistato dai Wolves l'attaccante 23enne, investendo quasi 45di euro che salirebbero fino al tetto dei 50 con i bonus. Una parte ...

ROMA, 19 SET - Il Liverpool ha acquistato dai Wolves l'attaccante 23enne portoghese Diogo Jota, investendo quasi 45 milioni di euro che salirebbero fino al tetto dei 50 con i bonus. Una parte della ci ...

James show e Ancelotti vince ancora: l'Everton rifila una manita al West Bromwich

Due sue due. L'Everton di Carlo Ancelotti vince la seconda partita di campionato contro il WBA: 5-2 il punteggio finale in un match spettacolare e ricco di emozioni fin dai primi minuti. James Rodrigu ...

“Un pazzo che guarda calcio tutto il giorno”: ‘El Loco’ Bielsa alla conquista della Premier

Nell'estate del 2004, mentre la città di Leeds piangeva la retrocessione in seconda divisione inglese tredici stagioni dopo il suo terzo titolo di campione d'Inghilterra e dopo dodici annate di seguit ...

