Live Fiorentina-Torino 1-0 | la serie A ricomincia dal Franchi

(Di sabato 19 settembre 2020)apre oggi alle 18.00 la nuova stagione. Iachini, confermato sulla panchina dei Viola, ripartirà dal 3-5-2 ed è pronto a far debuttare il nuovo acquisto...

acffiorentina : ?? | LINE UP Il nostro undici iniziale per #FiorentinaBologna ??? LIVE STREAMING su - SkySport : Fiorentina-Torino 0-0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE su Sky Sport Serie A - Notiziedi_it : Live Fiorentina-Torino 0-0: la serie A ricomincia dal Franchi - SSportNetwork : #SaturdayFever A metà del #primotempo ancora 0-0 tra #Fiorentina e #Torino. Fin qui un'occasione a testa con Kouamè… - fanpage : #FiorentinaTorino, la diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Live Fiorentina

45' +4' - Finisce qui il primo tempo! Squadre negli spogliatoi sul punteggio parziale di 0-0. 45' +1' - Kouamé! Che parata di Sirigu! Questa volta l'incornata dell'ivoriano è perfetta, ma con un guizz ...La Fiorentina è arrivata al Franchi per la partita con il Torino. Torna la Serie A, Fiorentina-Torino è il primo match della nuova stagione. Si riparte dal Franchi alle 18, senza tifosi. Il mercato ha ...Firenze, 19 settembre 2020 - Comiuncia l'avventura: alle 18 Fiorentina e Torino si affronteranno allo stadio "Franchi" (purtroppo sempre senza tifosi per le norme anti-Covid) per la prima sfida della ...