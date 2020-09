‘L’Isola dei Famosi’ | un amatissimo ex naufrago annuncia che diventerà presto papà!

Leggi su isaechia

(Di sabato 19 settembre 2020) Cicogna in arrivo per l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi Brice Martinet! Adrlo è stato proprio il modello e attore francese, che sul suo profilo Instagram non ha saputo trattenere tutta la sua felicità: “Correva l’anno 2020, un anno strano, quello nel quale il mondo si è fermato così come anche il tempo. In quell’anno, nel bel mezzo della pandemia in pieno lockdown “arrivi tu”. Avresti potuto decidere di unirti a noi molto tempo fa e invece, come nelle fiabe le più belle, hai deciso di sorprenderci, come un piccolo grande miracolo. Ti aspettiamo per nuove eccitanti avventure. Mamma, Papà, Kauai e Moana i loro due cagnolini, ndr”. L’exde L’Isola dei Famosi 10, dove ce lo ricordiamo sulla Playa Desnuda in compagnia di Cecilia ...