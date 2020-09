Lina Sastri | età | altezza | peso | l’ex marito sudamericano | gli amori celebri | il dolore per il padre

Leggi su tuttivip

(Di sabato 19 settembre 2020)(pseudonimo di Pasqua) è un’attrice teatrale, televisiva e cinematografica. La recitazione non è il suo unico talento perché è anche una regista e un’autrice dello spettacolo. Il suo maestro è stato il mitico Eduardo De Filippo, la commediante ha lavorato con Nanni Moretti, Giuseppe Tornatore, Woody Allen e ha vinto Nastri d’Argento e David di Donatello. In quanto a qualità non finisce qui perché, l’interprete, si è spesso esibita cantando. Dunque, dopo la recitazione e il canto, cosa manca? Ovviamente il ballo, maha depennato anche questa arte dalla lista della sua avvincente e ammirevole esistenza. Come ormai tutti sapranno, Nel 2020 è incominciata un’altra delle sue ...