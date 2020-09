Limitless | trama e curiosità sul film di fantascienza del 2011

(Di sabato 19 settembre 2020)è ilche andrà in onda stasera, in seconda serata, alle ore 23,22 su Rete 4. Il titolo delsignifica Senza Limiti e la pellicola diè del. Ecco tutte le altre curiosità su questo, trailer, cast e curiositàè una pellicola del. Eddie Morra è talmente a terra per il suo lavoro da scrittore che la sua ragazza lo lascia, perché è stanca dei suoi lamenti. Un amico, però, gli fa provare un farmaco in sperimentazione, che permette di aumentare le capacità del cervello. Lo scrittore ricorda tutto ciò che ha visto, sentito o letto dopo averla presa e presto ...

Ultime Notizie dalla rete : Limitless trama

Corriere dell'Umbria

Thriller mozzafiato su Rete4 in seconda serata sabato 19 settembre. Alle 23,20 andrà in onda infatti "Limitless", per la regia di Neil Burger. Bradley Cooper, che molto ricorda il Ralph Fiennes di "St ...Il film è tratto da romanzo Territori Oscuri di Alan Glynn. Ne è stato fatto un sequel in forma di serie tv trasmessa dalla CBS nel 2015. La pellicola è stata candidata ai Saturn Award come Miglior fi ...Temptation Island 2020 concorrenti: Carlotta e Nello si lasciano? L'inizio non è dei migliori per la coppia. Carlotta delusa dalle parole di Nello: una vera... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’inc ...