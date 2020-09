Levante, «Vertigine» è il nuovo brano scritto per «Baby 3». Testo e significato (Di sabato 19 settembre 2020) Levante torna sulla scena ed è un incanto, una sirena bella almeno quanto il suo singolo Sirene che ci ha accompagnato in questa anomala estate (e che è un dialogo immaginario con i fan). Dopo aver ammaliato Venezia 77 partecipando alla proiezione di Notturno di Gianfranco Rosi vestita in Giorgio Armani, Levante riappare su Instagram in maglietta bianca a maniche corte, un telefono all'orecchio, abbronzata, con tutta la sua innata carica sensuale e l'annuncio di un nuovo singolo per la serie Baby. La «Vertigine» di Levante per «Baby 3» Il nuovo brano si chiama Vertigine ed è lei stessa a descriverlo su Instagram: «Vertigine è il ... Leggi su gqitalia (Di sabato 19 settembre 2020)torna sulla scena ed è un incanto, una sirena bella almeno quanto il suo singolo Sirene che ci ha accompagnato in questa anomala estate (e che è un dialogo immaginario con i fan). Dopo aver ammaliato Venezia 77 partecipando alla proiezione di Notturno di Gianfranco Rosi vestita in Giorgio Armani,riappare su Instagram in maglietta bianca a maniche corte, un telefono all'orecchio, abbronzata, con tutta la sua innata carica sensuale e l'annuncio di unsingolo per la serie. La «» diper «3» Ilsi chiamaed è lei stessa a descriverlo su Instagram: «è il ...

