Lega, torna Crozza-Salvini ed è esilarante: “Io a cena con i commercialisti? Faccio 30 – 40 cene al giorno. Io di lavoro mangio” (Di sabato 19 settembre 2020) Maurizio Crozza riporta Matteo Salvini sul palco di “Fratelli di Crozza” – in diretta il venerdì in prima serata sul Nove – e sulla famosa cena con i commercialisti della Lega fa il vago: “Posso dire che Faccio ogni giorno trenta, quaranta cene al giorno… per lavoro? A colazione Faccio la cena con gli assessori, a pranzo Faccio la cena con gli avvocati. E a cena, per lavoro, riFaccio la cena con gli amministratori, con i sindaci e con i commercialisti… perché gli italiani lo sanno, io di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Maurizioriporta Matteosul palco di “Fratelli di” – in diretta il venerdì in prima serata sul Nove – e sulla famosacon idellafa il vago: “Posso dire cheognitrenta, quarantaal… per? A colazionelacon gli assessori, a pranzolacon gli avvocati. E a, per, rilacon gli amministratori, con i sindaci e con i… perché gli italiani lo sanno, io di ...

NicolaPorro : Domani la ripartenza della #scuola e la #Azzolina permette l'uso delle #mascherine ai bambini, grazie. Il ministro… - LegaSalvini : ++ #SALVINI TORNA IN PUGLIA PER LA CAMPAGNA ELETTORALE: 'PD E 5STELLE HANNO FALLITO' ++ ??Il 20 e 21 settembre vota… - francescatotolc : RT @giangra04: @LegaSalvini Mi torna molto difficile vedere delle violenze contro la Lega come quelle degli anni di piombo specialmente se… - Vanhacker : RT @giangra04: @LegaSalvini Mi torna molto difficile vedere delle violenze contro la Lega come quelle degli anni di piombo specialmente se… - GandalfRosso : RT @Helliot_Spencer: #Lega :'domenica e lunedí si fa la storia!'. Ma poi si torna subito in cronaca giudiziaria, tranquilli. -

Ultime Notizie dalla rete : Lega torna I candidati al rush finale E per la Lega torna Salvini il Resto del Carlino Rossi: «La Toscana che lascio dopo venti anni»

Il governatore uscente: Regione in bilico perché dopo di me il Pd ha pensato a un anno zero, non ha costruito alleanze ed è stato lontano dai luoghi della crisi Arriva rilassato e un po’ abbronzato, i ...

Cuneo: il circo Zoé torna in pista per il festival "Cunicoli", poi laboratori e spettacoli fino al 28

CUNEO CRONACA - Penultima settimana di eventi per il progetto "Zoé in città": spettacoli, concerti, presentazioni di libri e laboratori nello spazio del Parco della Gioventù, adiacente alla Casa del F ...

Civita Castellana torna ai seggi per le comunali, i progetti dei quattro in corsa

VERSO IL VOTO Si torna alle urne. A poco più di un anno di distanza dalle precedenti elezioni comunali, Civita Castellana è chiamata a scegliere il sindaco, dopo le dimissioni di Franco Caprioli che a ...

Il governatore uscente: Regione in bilico perché dopo di me il Pd ha pensato a un anno zero, non ha costruito alleanze ed è stato lontano dai luoghi della crisi Arriva rilassato e un po’ abbronzato, i ...CUNEO CRONACA - Penultima settimana di eventi per il progetto "Zoé in città": spettacoli, concerti, presentazioni di libri e laboratori nello spazio del Parco della Gioventù, adiacente alla Casa del F ...VERSO IL VOTO Si torna alle urne. A poco più di un anno di distanza dalle precedenti elezioni comunali, Civita Castellana è chiamata a scegliere il sindaco, dopo le dimissioni di Franco Caprioli che a ...