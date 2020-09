LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI SPORTIVI DI OGGI 19 SETTEMBRE AL BISTROT DE LA GARE

DiMarzio : #Buonanotte con le #PrimePagine e i titoli sportivi dei quotidiani in edicola domattina - lucianonobili : Un anno fa, subito dopo il grande lancio di @Italiaviva alla Leopolda, esplodeva il caso #Open. Tante vergognose p… - LauraGaravini : Prime pagine per aperture con titoloni urlati, quando si tratta di accusare. Un trafiletto minuscolo, se invece bis… - H24Prati : Dalle prime pagine di Roma oggi, 19 settembre: 'Covid, chiuso un liceo' (Corriere) - - Roma_H_24 : Dalle prime pagine di Roma oggi, 19 settembre: 'Covid, chiuso un liceo' (Corriere) - -

Ultime Notizie dalla rete : PRIME PAGINE

TORINO – La prima pagina de Il Corriere dello Sport in edicola oggi è dedicata al giro di attaccanti in Serie A. “Brivido calcio. De Laurentiis “congela” Milik, Fonseca a Verona con Dzeko”. “La Serie ...A partire dal 20 settembre in USA è vietato scaricare TikTok e WeChat inoltre, secondo fonti interne alla Casa Bianca, il presidente Trump ha intenzione di rifiutare i termini dell’accordo Oracle e By ...L'edizione odierna de La Città pone in primo piano l'asse Salerno-Roma che continua ad essere caldissimo. Ieri sono tornati ufficialmente in granata Karo e Lombardi, due cavalli di ritorno che faranno ...