Le notizie del giorno – Una partita di campionato rinviata, le rivelazioni piccanti su Balotelli (Di sabato 19 settembre 2020) Le notizie del giorno – 19 positivi al Coronavirus tra Sporting Lisbona e Gil Vicente, prima divisione portoghese, e gara annullata. La partita, valevole per la prima giornata di campionato, non verrà disputata adesso, come da calendario. Tra i positivi, oltre a numerosi calciatori e membri dello staff, anche i due allenatori. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Il Ripdorf, club di dilettanti tedesco, durante la partita con l’Holdenstedt ha deciso di rimanere a distanza dagli avversari per paura del Coronavirus. I padroni di casa, militanti nella Regionaliga della Bassa Sassonia, hanno schierato il numero minimo di giocatori (7) perché i loro avversari erano entrati in contatto con un soggetto positivo al Covid-19. Nonostante i ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) Ledel– 19 positivi al Coronavirus tra Sporting Lisbona e Gil Vicente, prima divisione portoghese, e gara annullata. La, valevole per la prima giornata di, non verrà disputata adesso, come da calendario. Tra i positivi, oltre a numerosi calciatori e membri dello staff, anche i due allenatori. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Il Ripdorf, club di dilettanti tedesco, durante lacon l’Holdenstedt ha deciso di rimanere a distanza dagli avversari per paura del Coronavirus. I padroni di casa, militanti nella Regionaliga della Bassa Sassonia, hanno schierato il numero minimo di giocatori (7) perché i loro avversari erano entrati in contatto con un soggetto positivo al Covid-19. Nonostante i ...

VanityFairIt : «Come sono andata? Sono stata un po' rigida? Troppo 'notizie del giorno'?». @MarroneEmma, basta quel sorriso per su… - OfficialASRoma : ?? Siamo lieti di annunciare che @chippercashapp sarà la piattaforma ufficiale del club per il money transfer in Afr… - Agenzia_Ansa : #Banksy perde causa per il marchio del 'Lanciatore di fiori'. Secondo l'organismo dell' #Ue, il suo anonimato non p… - FerisTempora : @RaiNews Perché non vi sento più notiziare sui contagi del virus in Sud-America e Centro?La situazione attuale in… - msn_italia : Regionali, la carica del centrodestra: 'Vinceremo in tutta Italia' -

Ultime Notizie dalla rete : notizie del Coronavirus, ultime notizie. In Italia 1.907 nuovi casi e 10 decessi. Tamponi in calo Il Sole 24 ORE Ruth Bader Ginsburg, l'America piange. Trump: "Donna formidabile". Hillary: "Mai nessuna come lei"

LE adesso l'America piange la scomparsa della sua icona liberal della Corte Suprema, seconda donna della storia americana a sedere nel massimo organo giudiziario. Aveva 87 anni. Il decesso, per compli ...

Paolo Brosio in ospedale per accertamenti, non entrerà al Grande Fratello Vip

Doveva essere anche la serata di Paolo Brosio, ma il giornalista non entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. Non questa sera almeno, nel corso della seconda serata del reality come previsto. Brosi ...

Centocelle, riapre il Baraka Bistrot: "Il quartiere ci ha dato la fora per ripartire"

L'appuntamento per il brindisi inaugurale è per il 23 settembre alle 17. "Ci siamo rialzati, è il momento di ricominciare", la frase che anticipa la riapertura. Il Baraka Bistrot a Centocelle riapre i ...

LE adesso l'America piange la scomparsa della sua icona liberal della Corte Suprema, seconda donna della storia americana a sedere nel massimo organo giudiziario. Aveva 87 anni. Il decesso, per compli ...Doveva essere anche la serata di Paolo Brosio, ma il giornalista non entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. Non questa sera almeno, nel corso della seconda serata del reality come previsto. Brosi ...L'appuntamento per il brindisi inaugurale è per il 23 settembre alle 17. "Ci siamo rialzati, è il momento di ricominciare", la frase che anticipa la riapertura. Il Baraka Bistrot a Centocelle riapre i ...