L'angelo ferito – Il nuovo singolo di Renato Zero (Di sabato 19 settembre 2020) L'angelo ferito è il titolo del nuovo singolo di Renato Zero, primo singolo estratto dal triplo album di inediti di Renato Zero, "Zerosettanta", disponibile dal 30 settembre. Non uno, quindi, ma ben 3 dischi di inediti. Per i suoi 70 anni Renato Zero ha deciso di strafare. Il primo singolo estratto "L'angelo ferito", che fa parte del volume 3 del cofanetto, è stato annunciato ieri, venerdì 18 settembre, dallo stesso Renato. L'angelo ferito visto da Renato Zero "L'Angelo di per sé fatica a ...

