Lady Diana era gelosa della baby sitter di William - (Di sabato 19 settembre 2020) Francesca Rossi Lady Diana ha sempre cercato di dare ai suoi figli un'educazione lontana dai severi standard della corte inglese e in questo l'aiutò una tata talmente perfetta da divenire, agli occhi della principessa del Galles, una vera e propria nemica Lady Diana non ha voluto imporre ai suoi figli un'educazione tradizionale, troppo legata a rigidi schemi e improntata sui futuri ruoli di corte di William e Harry. La principessa è stata la prima reale inglese a rivoluzionare il ruolo della madre nella royal family. Già quando aspettava il principe William, si ripromise di essere una figura protettiva e presente per il suo bambino. La principessa avrebbe voluto occuparsene a tempo pieno ...

