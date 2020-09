La Stampa: il Napoli litiga con Milik e sorride per gli sgambetti a Roma e Juve (Di sabato 19 settembre 2020) La Stampa scrive del rallentamento del passaggio di Milik alla Roma a causa delle pendenze da risolvere tra il polacco e il Napoli. E intanto, neppure Dzeko può passare alla Juventus ed è destinato alla panchina contro il Verona. Stessa sorte per Milik contro il Parma. Un gioco di dispetti che blocca tre club e due bomber. “Ballano decine di milioni di euro e nessuno vuole correre rischi inutili. Saranno piccoli dispetti o autentici bastoni tra le ruote, ma la sostanza non cambia: la giostra del gol si è fermata sul più bello, con De Laurentiis e Milik che bloccano tutto perché non vogliono cedere su una questione di principio. L’incastro coinvolge due bomber e tre società, mentre la Roma vede ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 settembre 2020) Lascrive del rallentamento del passaggio diallaa causa delle pendenze da risolvere tra il polacco e il. E intanto, neppure Dzeko può passare allantus ed è destinato alla panchina contro il Verona. Stessa sorte percontro il Parma. Un gioco di dispetti che blocca tre club e due bomber. “Ballano decine di milioni di euro e nessuno vuole correre rischi inutili. Saranno piccoli dispetti o autentici bastoni tra le ruote, ma la sostanza non cambia: la giostra del gol si è fermata sul più bello, con De Laurentiis eche bloccano tutto perché non vogliono cedere su una questione di principio. L’incastro coinvolge due bomber e tre società, mentre lavede ...

mik__ka : RT @napolista: La Stampa: il Napoli litiga con Milik e sorride per gli sgambetti a Roma e Juve “Saranno piccoli dispetti o autentici baston… - napolista : La Stampa: il Napoli litiga con Milik e sorride per gli sgambetti a Roma e Juve “Saranno piccoli dispetti o autenti… - gdream69 : @albertoinfelise È solo una notizia. Non è politica. Anche a Napoli molti lavoratori al nero, criminali, parcheggia… - Antonio54584022 : @FrancescoRoma78 Francesco cmq il Napoli come società e sotto zero. L'unica che non fa mai conferenza stampa. Adess… - tuttonapoli : Parma-Napoli con 1000 tifosi: il club premierà gli sponsor, troppo tardi per la vendita on line -

Ultime Notizie dalla rete : Stampa Napoli A Napoli San Gennaro fa il miracolo: il sangue si è sciolto La Stampa Massa Lubrense, a Punta Campanella, la scultura open-air «Margine» di Nello Petrucci

MASSA LUBRENSE - Si inaugura domenica 27 settembre alle 16.30 a Torre Fossa lo Papa “Margine” l’installazione site-specific di Nello Petrucci : una scultura open-air in ferro che dialogherà visivament ...

Roma-Milik, serve ancora un po' di tempo. E Pirlo non ha fretta per Dzeko

14.51 - Pirlo: "Aspetto il centravanti senza fretta" - In conferenza stampa prima della gara con la Sampdoria, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato anche dell'attesa per l'arrivo di un ce ...

Parma-Napoli, prima giornata di Serie A: la vigilia del debutto

Napoli, 19 Settembre – Molto presto, il refolo del pallone, di ritorno sui rettangoli verdi degli stadi di Serie A, spazzerà via dalla scena mediatica pronostici e previsioni, scalzando solo parzialme ...

MASSA LUBRENSE - Si inaugura domenica 27 settembre alle 16.30 a Torre Fossa lo Papa “Margine” l’installazione site-specific di Nello Petrucci : una scultura open-air in ferro che dialogherà visivament ...14.51 - Pirlo: "Aspetto il centravanti senza fretta" - In conferenza stampa prima della gara con la Sampdoria, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato anche dell'attesa per l'arrivo di un ce ...Napoli, 19 Settembre – Molto presto, il refolo del pallone, di ritorno sui rettangoli verdi degli stadi di Serie A, spazzerà via dalla scena mediatica pronostici e previsioni, scalzando solo parzialme ...