(Di sabato 19 settembre 2020) E’ stata convocata per il 15l’assemblea per la nomina del nuovo cda e collegio sindacale di Bancadiche dovràcosì dall’amministrazione. I nuovi vertici raccoglieranno il testimone dai commissari straordinari nominati da Bankitalia lo scorso dicembre Antonio Blandini e Enrico Ajello. A guidare la banca come amministratore delegato sarà d’ora in poi, con ogni probabilità, Gianpiero Bergami, già manager Unicredit e Mps ed attualmente direttore generale della. Un prima convocazione era stata fissata per fine agosto ma poi rinviata poiché il socio di maggioranza, il Mediocredito centrale, che detiene il 97% delle azioni e di cui Bergami è espressione, non aveva indicato ...

fattoquotidiano : La Popolare di Bari volta pagina, il 15 ottobre l’assemblea per uscire dall’amministrazione straordinaria - rep_bari : Banca digitale, la Popolare di Puglia e Basilicata sceglie CBI Globe: 'Tutti i servizi su una piattaforma' [aggiorn… - TelevideoRai101 : Popolare di Bari, stop fase commissari - cristia97265138 : RT @marioerdrago: BANCA POPOLARE DI BARI Il governo ha salvato l'istituto ormai condannato alla liquidazione, attraverso l'intervento di M… - Ecatetriformis : RT @marioerdrago: BANCA POPOLARE DI BARI Il governo ha salvato l'istituto ormai condannato alla liquidazione, attraverso l'intervento di M… -

Ultime Notizie dalla rete : Popolare Bari

La Gazzetta del Mezzogiorno

(ANSA) - ROMA, 19 SET - E' stata convocata per il 15 ottobre l'assemblea per la nomina del nuovo cda e collegio sindacale di Banca Popolare di Bari che dovrà uscire così dall'amministrazione straordin ...Su 3.773 tamponi, sono stati trovati positivi: 35 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi; 11 in provincia BAT, 23 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.Banca Popolare di Puglia e Basilicata (BPPB) ha scelto CBI Globe, la soluzione innovativa internazionale sviluppata da CBI, il think tank di innovazione per l'industria finanziaria nel mercato dei ...