La nostra esistenza è basata su una filosofia terribile: quella della competizione (Di sabato 19 settembre 2020) Leggo su Repubblica del 14 settembre 2020 un articolo che mi ha straordinariamente colpito. E non certo per la sua originalità quanto perché riguardante una intervista (oggi rarissima) di Giuseppe De Rita, uno dei pochissimi maitre-à-penser dell’Italia odierna. L’argomento è molto semplice, ma mi colpì perché nei primi anni ‘80 ebbi modo di trattarlo con una persona di straordinaria importanza per noi e per il mondo intero: Aurelio Peccei. Fu uno degli ultimi “umanisti” degni di questo aggettivo, un po’ come Erasmo da Rotterdam: ancora oggi il suo pensiero e la sua azione (morì nel 1984) determinano la nostra vita. Aurelio Peccei ha suonato la campanella sul nostro destino di società dei consumi (il pattume prodotto dai rifiuti ci soffocherà perché non possiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Leggo su Repubblica del 14 settembre 2020 un articolo che mi ha straordinariamente colpito. E non certo per la sua originalità quanto perché riguardante una intervista (oggi rarissima) di Giuseppe De Rita, uno dei pochissimi maitre-à-penser dell’Italia odierna. L’argomento è molto semplice, ma mi colpì perché nei primi anni ‘80 ebbi modo di trattarlo con una persona di straordinaria importanza per noi e per il mondo intero: Aurelio Peccei. Fu uno degli ultimi “umanisti” degni di questo aggettivo, un po’ come Erasmo da Rotterdam: ancora oggi il suo pensiero e la sua azione (morì nel 1984) determinano lavita. Aurelio Peccei ha suonato la campanella sul nostro destino di società dei consumi (il pattume prodotto dai rifiuti ci soffocherà perché non possiamo ...

nciucessa : Vi comportate come se gli idol fossero a conoscenza della nostra esistenza - Lordskary : E a me di parlare di tette che mi frega. Per quello c'è lo gnomo umanità. Che ne dici amore mio se pensiamo a come… - _galat3a : Io e @TheMadQueen10 il sabato vivevamo in funzione dell'episodio di sao, oggi finirà War of Underworld. COSA FAREMO… - Cla_Gagliardini : @shaedowhunter Chiunque ritenga che una donna sia davvero tale soltanto se ha figli non ha idea di cosa sia un esse… - shaedowhunter : È importante perché ci viene detto 'vali solo se hai un uomo'. No. Un uomo non ci rende valide o meno perché la nos… -

Ultime Notizie dalla rete : nostra esistenza La nostra esistenza è basata su una filosofia terribile: quella della competizione Il Fatto Quotidiano Piemontese avvia la carovana del "Giro Rosa" sui monti dauni, con cicliste di 14 nazioni da 5 continenti

«Uno straordinario spot per i nostri Monti Dauni. Mi godo i colori e la gioia portata dalla carovana rosa al femminile. Un orgoglio essere riusciti a portarla, per la prima volta, al Sud, con 80 mila ...

Aborto. Per l'oggi non dialogo ma testimoni credibili

vorrei fare alcune riflessioni sulla Ru486 e l’applicazione della legge 194 che 'Avvenire' ci sta giustamente proponendo, sollecitata, in particolare, dalla lettera di Angelo Moretti (27 agosto) «Supe ...

Stirpe di Dei

Accadono fatti che ci obbligano ad affrontare la realtà: non ci si rende conto di quanto il nostro pensare si avvalga di concetti puramente intellettuali che colgono solo l’aspetto materiale fornendoc ...

«Uno straordinario spot per i nostri Monti Dauni. Mi godo i colori e la gioia portata dalla carovana rosa al femminile. Un orgoglio essere riusciti a portarla, per la prima volta, al Sud, con 80 mila ...vorrei fare alcune riflessioni sulla Ru486 e l’applicazione della legge 194 che 'Avvenire' ci sta giustamente proponendo, sollecitata, in particolare, dalla lettera di Angelo Moretti (27 agosto) «Supe ...Accadono fatti che ci obbligano ad affrontare la realtà: non ci si rende conto di quanto il nostro pensare si avvalga di concetti puramente intellettuali che colgono solo l’aspetto materiale fornendoc ...