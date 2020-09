(Di sabato 19 settembre 2020) Il mondo sta marciando verso il futuro con la testa rivolta al passato. Un numero crescente di paesi, a cominciare da quelli occidentali, si ritrovano intrappolati in un passato che non esiste più e che probabilmente non è mai esistito davvero. Milioni di persone, soprattutto nelle economie avanzate, credono che la vita fosse migliore cinquant’anni fa: le opportunità di lavoro abbondavano – così insegna il rimpianto mitico del passato –, le comunità locali erano integre e il ritmo dei cambiamenti tecnologici era sotto controllo. La maggior parte dei russi rimpiange ancora l’Unione Sovietica. I sostenitori più accaniti del divorzio britannico dall’Unione Europea hanno spesso vagheggiato i giorni in cui l’Impero britannico aveva il pieno controllo del proprio destino e dominava gli oceani. Intanto una fetta ...

d0minius : La nostalgia è diventata il nuovo veleno dell’Occidente - EdoCampa : Un estratto dell'Eta' della nostalgia con @martadassu @egeaonline --> La nostalgia è diventata il nuovo veleno dell… - jenoIino : mi vengono certi attacchi di nostalgia in cui mi metto a pensare alla persona che ero solo qualche mese fa e OUCH!… - bmalchiostro : @FannyStravato non bisogna stupirsi, fanno parte del loro uditorio politico anche le credenze alla superstizione ed… -

Ultime Notizie dalla rete : nostalgia diventata

Linkiesta.it

«Quando ho scoperto che non sarei più andata a scuola da una parte ero felice, dall’altra ero preoccupata perché non ho mai vissuto una situazione del genere. Quando sono iniziate le videolezioni non ...Il mondo sta marciando verso il futuro con la testa rivolta al passato. Un numero crescente di paesi, a cominciare da quelli occidentali, si ritrovano intrappolati in un passato che non esiste più e c ...Nel 2012 vince Matej MOHORIC che nello stesso anno diventa anche CAMPIONE del MONDO Juniores, Maglia Iridata che conquista anche l’anno successivo nella categoria Under 23 mai nessuno c’era riuscito.