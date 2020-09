La morte della giudice Ginsburg diventa una carta per la campagna di Trump (Di sabato 19 settembre 2020) La sorpresa di ottobre è una sorta di tradizione americana, che arriva regolarmente nel mese prima dell’elezione presidenziale: qualcosa che può cambiare l’esito delle elezioni. Nel 2016 le sorprese furono molte: dalla registrazione in cui Trump spiegava come afferrare le donne dalle parti intime alla decisione di James Comey, l’allora capo dell’Fbi, di riaprire l’inchiesta sull’uso di un server di posta non ufficiale da parte di Hillary Clinton.Quest’anno la sorpresa di ottobre è la morte della giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg: un evento capace di innescare una reazione a catena che rischia di dominare le settimane che ci dividono dal voto.La morte di Ginsburg non ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 settembre 2020) La sorpresa di ottobre è una sorta di tradizione americana, che arriva regolarmente nel mese prima dell’elezione presidenziale: qualcosa che può cambiare l’esito delle elezioni. Nel 2016 le sorprese furono molte: dalla registrazione in cuispiegava come afferrare le donne dalle parti intime alla decisione di James Comey, l’allora capo dell’Fbi, di riaprire l’inchiesta sull’uso di un server di posta non ufficiale da parte di Hillary Clinton.Quest’anno la sorpresa di ottobre è laCorte Suprema Ruth Bader: un evento capace di innescare una reazione a catena che rischia di dominare le settimane che ci dividono dal voto.Ladinon ...

mattiafeltri : Intanto i costituzionalisti per il No sono diventati 600 'Una campagna per dimostrare che l'antipolitica non è imba… - Azione_it : “Questo è diventato uno Stato fai da te, da cui non ci aspettiamo niente. Ma quest’anno, in cui ogni sua debolezza… - DPCgov : #18settembre La morte del giovane volontario di #protezionecivile Alessandro Diana è un grande dolore per tutto il… - 78Tamy3 : RT @FabrizioDelpret: “Manlio Germano, il fascista che su Facebook “godeva della morte di quella scimmia che era #WillyMonteiro” è stato ide… - Godai71 : RT @lauraboldrini: La morte della giudice di #CorteSuprema #RuthBaderGinsburg è una perdita enorme. Paladina dei diritti delle donne, ha i… -