La mamma di Zaniolo racconta | “Nicolò era disperato | ma adesso è carico È il primo a capire…”

(Di sabato 19 settembre 2020) Intervistata da Rai Sport, Francesca Costa,di Nicolò, ha commentato le immagini del secondo infortunio del figlio. Ladel giocatore non è riuscita a trattenere le lacrime: "Sperava che non fosse come è poi stato, in realtà ha scritto un messaggio ‘papà mi sono rotto di nuovo il crociato, questa volta smetto’. Eraperché comunque era la seconda volta e non riusciva a crederci. Quando si è svegliato dall’anestesia, il giorno dell’operazione, sia è sfogato piangendo. Noi siamo rimasti con lui un’ora e mezza due e lui ha pianto per l’intera visita. E si è sfogato dicendo: ‘state tranquilli, tornerò più forte di prima. Sapete come sono, farò di tutto e non vi ...

«Nicolò è molto carico e vorrebbe tornare in campo per dimostrare che nulla è cambiato. Però è anche il primo a capire che deve aspettare e a non voler anticipare i tempi, mentre dopo primo infortunio ...