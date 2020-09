La lotta al titolo di capocannoniere di Serie A

(Di sabato 19 settembre 2020) Il campionato italiano di calcio 2020-21 inizia, come tutti gli anni, con poche certezze e molte incognite. Su tutte, la certezza principale è quella che sarà nuovamente la Juventus la candidata principale alla vittoria, sia per una questione di rosa a disposizione sia di abitudine alla vittoria. La squadra allenata da Andrea Pirlo, alla sua prima esperienza da allenatore e dunque la principale incognita, dovrà inseguire il grande sogno della conquista del decimoitaliano consecutivo, un record assoluto che la renderebbe unica in Europa. L’unico elemento di rendimento sicuro a disposizione dei bianconeri è però quel Cristiano Ronaldo che mai come quest’anno vorrà conquistare il trofeo didel campionato italiano, unche gli è sfuggito ...

macfrocerland : Rivedere quel frame della lotta all’ultimo titolo nobiliare tra la Contessa #DeBlanck e la Marchesa #Daragona mi co… - benethorn : titolo fuorviante che si presta a strumentalizzazioni e che fa tanto danno alla lotta contro la violenza di genere… - Specialboy811 : @PFonsecaCoach @friedkingroup @gab_giuffrida @m_desanctis26 Con SOLOMON e MURIEL faremmo un salto di qualità clam… - YvanGoSlow24 : @sheva_gol Fisici diversi, sporti diversi ma soprattutto Ibra rigettato dalla MLS finito in una squadra finita che… - Spina3Spina : @antoniopolito1 @Sofiajeanne @ParvadomFab @DiegoDominici caro AP,riforma costituz. titolo V° voluta dal pd ha affon… -

Ultime Notizie dalla rete : lotta titolo

SportFair

Diretta Sbk: streaming video e tv, orari e tempi di Fp3, Superpole e Gara 1 per il Gran Premio di Catalogna 2020, oggi sabato 19 settembre a Barcellona. Si accende finalmente la diretta della Sbk di q ...Neuville guida la tripletta Hyundai nella PS1 del Rally di Turchia. Avvio insidioso per Ogier, che va vicino all'errore dopo poche curve. Evans il primo inseguitore delle i20. Il Rally di Turchia, ter ...Il Mondiale di MotoGP 2020 è decisamente particolare, non solo per il calendario che è stato completamente stravolto dall’emergenza sanitaria, ma anche per gli sviluppi dello stesso con il cannibale M ...