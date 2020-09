La Juventus riapre lo Stadium, la società invita 1000 tifosi (Di sabato 19 settembre 2020) Dopo il via libera del Governo alla riapertura, parziale, degli stadi alcune società hanno iniziato a muoversi per cercare di ospitare 1000 tifosi all'interno degli impianti. Un piccolo ritorno alla normalità che riguarda anche altri sport. Oltre agli stadi infatti, saranno riaperti anche i palazzetti. Il tutto fino al 7 ottobre, poi si vedrà.LA Juventus invita I tifosicaption id="attachment 997697" align="alignnone" width="300" Allianz Stadium (Getty Images)/captionUna delle prime squadre a muoversi per ospitare nuovamente i tifosi allo stadio è la Juventus. Questa la nota riportata dall'Ansa: "La Juventus "è pronta a riaprire l'Allianz Stadium" per Juventus- ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 settembre 2020) Dopo il via libera del Governo alla riapertura, parziale, degli stadi alcune società hanno iniziato a muoversi per cercare di ospitareall'interno degli impianti. Un piccolo ritorno alla normalità che riguarda anche altri sport. Oltre agli stadi infatti, saranno riaperti anche i palazzetti. Il tutto fino al 7 ottobre, poi si vedrà.LAcaption id="attachment 997697" align="alignnone" width="300" Allianz(Getty Images)/captionUna delle prime squadre a muoversi per ospitare nuovamente iallo stadio è la. Questa la nota riportata dall'Ansa: "La"è pronta a riaprire l'Allianz" per- ...

