La grande rimonta di Trump. Ecco perché The Donald può vincere di nuovo

Washington, 18 set – Le elezioni presidenziali americane di questo novembre si preannunciano tirate fino all'ultimo voto. Esattamente come quattro anni fa anche stavolta tutti i media mainstream decretano già con certezza la sconfitta di Donald Trump. Come è andata nel 2016 lo sappiamo tutti e la storia potrebbe ripetersi. Crisi e rinascita Durante i suoi anni di mandato The Donald ha goduto costantemente di una discreta approvazione popolare, sospinto soprattutto dai dati positivi degli indicatori economici. Ad inizio anno però cominciano i problemi. Prima il coronavirus che colpisce duramente gli Stati Uniti, causandogli numerose accuse di aver sottovalutato il problema. Poi la morte di George Floyd e l'inizio della campagna Black Lives Matter, tutt'altro che spontanea ma telecomandata dai ...

Paolo Nicolai e Daniele Lupo ritrovano il feeling con il loro torneo preferito, il Campionato Europeo, già vinto tre volte in carriera, e conquistano un’altra grande vittoria contro i padroni di casa ...

Grimaudo grande cuore rianima l’UnipolSai Bassani è lucido e chiude il tentativo di rimonta

Mai dare per finita l’UnipolSai. Che dopo lo 0-10 subito in casa poteva spaventarsi di più a San Marino. Perché Matteo Bocchi comincia bene, non subisce valide, ma la Fortitudo si complica la vita con ...

NBA Playoffs 2020: Miami Heat verso la finale, rimonta e 2-0 nella serie sui Boston Celtics

Nella notte degli NBA Playoffs 2020 di giovedì 17 settembre si è giocata gara 2 della finale della Eastern Conference. I Miami Heat stoppano i Boston Celtics con il risultato di 106-101. Partenza dete ...

