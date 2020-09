La FIFA ha deciso: nuova regola per chi vuole cambiare Nazionale (Di sabato 19 settembre 2020) anche se ha già giocato per un altro Paese. Leggi su 90min (Di sabato 19 settembre 2020) anche se ha già giocato per un altro Paese.

Buffalo_6 : Per salutare Fifa 20 ho deciso di fare un montaggio delle mie azioni più belle degli ultimi mesi?????? - Delpinsky : @10NRMav @alei1004 Se consideri che Allegri ci aveva proprio rinunciato a farli coesistere, Sarri ha fatto un decis… - Stefano_Steve85 : @Andreamoffa anche perché avendo deciso di smettere con fifa non sono più vincolato alle consolle - RTAllProClub : RT @simply935: Cerchiamo club, diciamo che quest'anno pro club non ci ha entusiasmato quindi abbiamo deciso di rimetterci in gioco solo ade… - DanielBugeja1 : @NonEvoluto @EASPORTSFIFA E si... io propio non so che fare.. pero ero deciso a comprare Fifa per lo sponsor con il… -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA deciso La FIFA cambia le regole: la novità per i giocatori in possesso della doppia cittadinanza Sport Fanpage La FIFA cambia le regole: la novità per i giocatori in possesso della doppia cittadinanza

C'è una grande e importante novità per tutti i giocatori dotati di doppio passaporto. In occasione del suo 70esimo congresso, che a causa della pandemia si è svolto con i 211 membri collegati in video ...

FIFA 21: quando esce la demo? Da quando si può giocare?

FIFA 21 sta per arrivare su Xbox One, PS4, Switch e PC. Tutto sembra già essere pronto, ma in realtà mancano ancora due passaggi fondamentali prima della pubblicazione. In altre parole non sappiamo an ...

La Fifa studia la rivoluzione: play-off e non solo, il piano di Infantino

Se non tutto, la pandemia ha cambiato tanto. Con inevitabili riflessi anche sul mondo del calcio: la stagione appena conclusa è stata tra le più atipiche di sem ...

C'è una grande e importante novità per tutti i giocatori dotati di doppio passaporto. In occasione del suo 70esimo congresso, che a causa della pandemia si è svolto con i 211 membri collegati in video ...FIFA 21 sta per arrivare su Xbox One, PS4, Switch e PC. Tutto sembra già essere pronto, ma in realtà mancano ancora due passaggi fondamentali prima della pubblicazione. In altre parole non sappiamo an ...Se non tutto, la pandemia ha cambiato tanto. Con inevitabili riflessi anche sul mondo del calcio: la stagione appena conclusa è stata tra le più atipiche di sem ...