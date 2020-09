La Corte suprema è decisiva nelle presidenziali. E Trump lo sa (Di sabato 19 settembre 2020) Come recitava una scritta sui muri di Bologna nel 1977, l’apocalisse può anche arrivare poco a poco. Per la democrazia americana, la morte di Ruth Bader Ginsburg a soli 45 giorni dalle elezioni presidenziali è una tragedia e, nello stesso tempo, il segnale che il processo entra nella sua fase finale. La rivelazione se il fascismo americano consoliderà il suo potere arriverà nella notte fra il 3 e il 4 novembre, quando Donald Trump pretenderà di aver vinto le elezioni … Continua L'articolo La Corte suprema è decisiva nelle presidenziali. E Trump lo sa proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 19 settembre 2020) Come recitava una scritta sui muri di Bologna nel 1977, l’apocalisse può anche arrivare poco a poco. Per la democrazia americana, la morte di Ruth Bader Ginsburg a soli 45 giorni dalle elezioniè una tragedia e, nello stesso tempo, il segnale che il processo entra nella sua fase finale. La rivelazione se il fascismo americano consoliderà il suo potere arriverà nella notte fra il 3 e il 4 novembre, quando Donaldpretenderà di aver vinto le elezioni … Continua L'articolo La. Elo sa proviene da il manifesto.

BentivogliMarco : Bisogna rendere omaggio al giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti #RuthBaderGinsburg, una piccola ma impone… - FiorellaMannoia : “ Non chiedo favori per il mio sesso, chiedo solo che smettano di calpestarci” Addio a Ruth Bader Ginsburg. Seconda… - mante : Scopro che eravate tutti fan di una anziana giudice della Corte Suprema che non avevo mai sentito nominare. Mi cons… - ignaziore : RT @GuidoCrosetto: Fino ad una settimana, in Italia, non la conosceva nessuno. Oggi sbocciano estimatori ovunque. A breve mi attendo amici… - sulsitodisimone : RT @ultimoranet: Trump: ok a intesa Oracle-Tiktok. E pensa a nomina di una donna come nuovo giudice della Corte Suprema ?? @ultimoranet #Ul… -