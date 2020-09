La barista che ha ricevuto soldi dalla Lega e l'indagine sul denaro allo staff di Salvini (Di sabato 19 settembre 2020) L'indagine sui 49 milioni della Lega e su Lombardia Film Commission che ha portato agli arresti domiciliari tre commercialisti in rapporti con il Carroccio approda alle movimentazioni di soldi ... Leggi su today (Di sabato 19 settembre 2020) L'sui 49 milioni dellae su Lombardia Film Commission che ha portato agli arresti domiciliari tre commercialisti in rapporti con il Carroccio approda alle movimentazioni di...

Dirigibilus : @Renatoxxxxxx1 Mai pensato che fai solo 20 caffè al giorno perché magari fai un caffè di merda? A proposito, il tuo… - gbelfiore1 : Finisce che sposo la barista - Today_it : La barista che ha ricevuto soldi dalla Lega e l'indagine sul denaro allo staff di Salvini - soncose : comunque ragazzi sono stata a fare il mio primo aperitivo della storia 2020 e in un impeto di non so chiedo uno spr… - Alburen : @vanabeau Io che ognuno abbia diritto a vestirsi come vuole, poi c’è da dire che ogni occasione ha il suo vestito,… -