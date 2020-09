Juventus, si lavora per il ritorno di Kean: passi in avanti con l’Everton (Di sabato 19 settembre 2020) La Juventus starebbe lavorando per il ritorno di Moise Kean, in forza all’Everton, per il ruolo di secondo centravanti La Juventus ha individuato nel profilo di Moise Kean il giocatore giusto per affidare il ruolo di secondo centravanti dopo l’arrivo molto probabile di Edin Dzeko. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport. La dirigenza bianconera sta trattando il suo ritorno con l’Everton, proprietario del cartellino, che non è convinto a far partire in prestito l’attaccante. Nelle ultime ore filtra però ottimismo sulla riuscita dell’operazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Lastarebbendo per ildi Moise, in forza all’Everton, per il ruolo di secondo centrLaha individuato nel profilo di Moiseil giocatore giusto per affidare il ruolo di secondo centrdopo l’arrivo molto probabile di Edin Dzeko. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport. La dirigenza bianconera sta trattando il suocon l’Everton, proprietario del cartellino, che non è convinto a far partire in prestito l’attaccante. Nelle ultime ore filtra però ottimismo sulla riuscita dell’operazione. Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : Qui Training Center ?? Si lavora verso l’amichevole di domani contro il Novara ???? - GoalItalia : L'agente di Dybala incontra la Juve: si lavora al rinnovo ???????? [@romeoagresti] - KarlOne71 : RT @_deep_x: Sapete cos’è curioso? Che la #Roma sta effettuando controlli sulla tenuta fisica di #milik mentre la #juventus no. Magari arri… - SIMONE4ESPOSITO : RT @mirkocalemme: La #Juventus lavora per sbloccare l'affare #Dzeko: oggi summit tra l'agente di #Milik, David Pantak, e il ds Paratici. Ch… - yutomanga : RT @_deep_x: Sapete cos’è curioso? Che la #Roma sta effettuando controlli sulla tenuta fisica di #milik mentre la #juventus no. Magari arri… -