Juventus | Pirlo sui nuovi arrivati | «Kulusevski e Pellegrini sono pronti | Arthur non ancora»

(Di sabato 19 settembre 2020) Andreain conferenza stampa ha parlato anche delle condizioni deiAndrea, neo allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’esordio in campionato contro la Sampdoria. Il tecnico bianconero ha fatto il punto sui. «tutti a disposizione.conoscono già il campionato italiano, mentreviene dalla Liga quindi deve avere un po’ di tempo. Siamo qua per dare tempo a tutti, non diamo giudizi affrettati. Dejan può giocare in qualsiasi posizione d’attacco, perché è talmente intelligente che può trovarla da solo. Sta dimostrando grande apertura ad ...

juventusfc : Inizia in questo momento l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti invitati all’Allianz Stadium! LIVE… - juventusfc : Termina l'incontro con la stampa di Mister @Pirlo_official. A breve il report su - DiMarzio : Singoli, formazione e #calciomercato: le parole di #Pirlo alla vigilia di #JuveSamp - Gazzetta_it : #juve, #Pirlo: 'L'attaccante che ci manca? Lo stiamo aspettando, ma senza fretta' #JuveSamp - MattiaGiovi : RT @juventusfc: Termina l'incontro con la stampa di Mister @Pirlo_official. A breve il report su -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pirlo

La Juventus è scesa in campo oggi all'Allianz Stadium per la rifinitura in vista della partita di domani sera contro la Sampdoria, in programma alle 20.45. Sicuramente non sarà disponibile Alex Sandro ...Come da tradizione, Claudio Ranieri anticipa di un giorno la conferenza stampa. Queste le parole del tecnico blucerchiato che domenica sera, alle 20.45, affronterà la Juventus del nuovo allenatore And ...Andrea Pirlo, neo allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’esordio in campionato contro la Sampdoria. Il tecnico bianconero ha fatto il punto sui nuovi arrivati. «Sono ...