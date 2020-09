Juventus, Pirlo si gioca la nuova coppia: spazio a Ronaldo e Kulusevski (Di sabato 19 settembre 2020) . L’allenatore dà subito una chance all’ex Parma Un bel debutto in campionato, per iniziare ad assaporare il mondo Juventus. Dejan Kulusevski avrà subito l’occasione di scendere in campo contro la Samp, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Pirlo – si legge sulla rosea – vuole giocarsi subito la nuova coppia gol. Si pensa anche all’utilizzo di Douglas Costa dal primo, con l’ex Parma a ricoprire il ruolo di falso nueve. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) . L’allenatore dà subito una chance all’ex Parma Un bel debutto in campionato, per iniziare ad assaporare il mondo. Dejanavrà subito l’occasione di scendere in campo contro la Samp, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.– si legge sulla rosea – vuolersi subito lagol. Si pensa anche all’utilizzo di Douglas Costa dal primo, con l’ex Parma a ricoprire il ruolo di falso nueve. Leggi su Calcionews24.com

