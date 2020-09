Juventus | Pirlo in conferenza stampa | “Attaccante? Lo aspettiamo”

(Di sabato 19 settembre 2020) Parola al Maestro. In trepidante attesa per il suo debutto ufficiale sulla panchina della, Andreaha partecipato alla sua primaprepartita stagionale. La sfida contro la Sampdoria di Ranieri appare tutt’altro che scontata, ma, oltre al campionato, il bianconero ha parlato anche della rosa a sua disposizione, della situazione infortunati, del modulo e di calciomercato. Ecco le sue affermazioni in merito a questi vari aspetti: “Giocatori a disposizione per la partita ne ho abbastanza. Dybala sta recuperando piano piano, De Ligt starà fuori più a lungo. Ieri abbiamo perso anche Alex Sandro. Centravanti titolare? Lo stiamo aspettando. Il mercato è lungo, non abbiamo fretta. Higuain? Ci aveva comunicato la sua voglia di voler andar via. Suarez? Credo che sia ...

