Juventus, Pirlo in conferenza: “il nuovo attaccante?” Ecco la situazione”, su Suarez… (Di sabato 19 settembre 2020) C’è grande curiosità per l’esordio di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus, l’obiettivo è iniziare la stagione con una vittoria, di fronte la Sampdoria. Il tecnico bianconero si è presentato in conferenza stampa, Ecco le indicazioni. “Abbiamo fatto una bella settimana di lavoro e siamo pronti. Valuteremo domani chi mettere al posto di Alex Sandro, ma abbiamo tanta scelta. Dubbi? Non ne ho. Certezze? Sono alla Juve, alleno una squadra di campioni, è stato facile per me inserirmi e sto benissimo. il precampionato è stato corto per tutti, non abbiamo potuto giocare molto. Ci è servito il minutaggio che i Nazionali hanno messo nelle gambe con le loro selezioni. Ci prepariamo a tante partite in pochi giorni. Io non devo fare vedere le ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) C’è grande curiosità per l’esordio di Andreasulla panchina della, l’obiettivo è iniziare la stagione con una vittoria, di fronte la Sampdoria. Il tecnico bianconero si è presentato instampa,le indicazioni. “Abbiamo fatto una bella settimana di lavoro e siamo pronti. Valuteremo domani chi mettere al posto di Alex Sandro, ma abbiamo tanta scelta. Dubbi? Non ne ho. Certezze? Sono alla Juve, alleno una squadra di campioni, è stato facile per me inserirmi e sto benissimo. il precampionato è stato corto per tutti, non abbiamo potuto giocare molto. Ci è servito il minutaggio che i Nazionali hanno messo nelle gambe con le loro selezioni. Ci prepariamo a tante partite in pochi giorni. Io non devo fare vedere le ...

juventusfc : Inizia in questo momento l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti invitati all’Allianz Stadium! LIVE… - juventusfc : Termina l'incontro con la stampa di Mister @Pirlo_official. A breve il report su - SkySport : Juventus-Sampdoria, Andrea Pirlo: la conferenza stampa in diretta - tuttosport : #Pirlo : 'Stiamo aspettando tutti il numero 9, ma il mercato è lungo' ?? - Juv3girl38 : RT @NonSoloJuve: F. Della Valle: “Qual è la certezza più grande che ti porti dentro, e il dubbio, se ce n’è uno?” #Pirlo: “Dubbi non ne ho… -